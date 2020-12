Depois de uma temporada imprevisível de corridas, uma reflexão sobre mais uma temporada de sucesso nas Superbike A batalha entre Rea e Redding acabaria por ser a história da temporada

Quando a temporada de 2020 de SBK abriu na Austrália, pudemos gozar um fim de semana clássico de corridas. Depois dos testes de inverno e da promessa de uma era muito mais competitiva no Campeonato, três grandes corridas na classe de Superbike ofereceram provas de que o Campeonato estava à beira de algo especial.

Uma margem de vitória combinada de um décimo de segundo mostrou que isto não era o mesmo que tínhamos visto nos primeiros anos do domínio de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team).

O Campeão seria desafiado em 2020. Infelizmente, foi todo o paddock que enfrentou um enorme desafio quando a excitação coletiva perdeu o ímpeto devido a uma paragem global. Quando é que as corridas retomariam? Ninguém sabia.

Passaram-se cinco longos meses antes do paddock voltar a reunir-se em Jerez para a segunda prova. A excitação da Austrália tinha sido substituída pelo alívio do recomeço.

Voltar ao trabalho foi o sentimento do paddock; para Scott Redding (Ducati Racing), tratava-se de voltar à forma vencedora. Depois de abrir a campanha com três pódios na Austrália, recomeçou a temporada dominando as corridas a todo o gás e terminando em segundo lugar atrás de Rea na corrida Tissot Superpole.

O ex-piloto de MotoGP provou de imediato a sua capacidade de adaptação às SBK.

A batalha entre Rea e Redding acabaria por ser a história da temporada, mas 2020 foi mais do que apenas entre os favoritos. Foi uma época em que o lado humano das corridas esteve mais evidente do que nunca. A combinação de incerteza e esperança estava tão presente no paddock como em todos os outros aspectos da vida.

O que aconteceria depois? O que poderíamos esperar? Podíamos dar-nos ao luxo de ser otimistas ou esperar o pior?

Na SBK, optaram pela esperança e porque não? A Yamaha estava a ganhar corridas; um desafio de fábrica completo da Honda foi lutando na frente e terminando no pódio; Ducati e Kawasaki voltaram a ser a classe do campo, mas com a BMW a desvendar uma nova moto, todas as equipas tinham razões para estarem entusiasmadas com o progresso de 2020.

Rea e Redding podem ter dominado a classificação do Campeonato, mas com sete pilotos a vencerem corridas, incluindo Michael Ruben Rinaldi (Ducati Goeleven) a reclamar a sua primeira vitória de carreira, o futuro era tão brilhante como esperávamos há doze meses.

Vivemos uma era dourada de SBK e enquanto Rea conseguiu marchar até ao seu sexto título consecutivo durante a última ronda no Estoril, o campo está a logo atrás e a Kawasaki teve de tomar medidas para manter a sua posição.

Foi lançado uma nova ZX-10RR e Rea espera que ela seja um passo em frente suficiente para manter a sua posição. Com um motor melhorado produzindo mais rotações e um novo pacote aerodinâmico, a moto é uma evolução. mais do que uma revolução. Passo a passo, o progresso tem sido mais do que suficiente para a Kawasaki nos últimos anos.

No entanto, ao longo desse período de tempo, tem havido uma nova raça de estrelas da SBK em formação. Nomes como Michael van der Mark e Alex Lowes tornaram-se vencedores de corridas, enquanto Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) já venceu corridas em Kawasaki e Yamaha e este ano, Rinaldi deu o passo para se tornar um vencedor.

Quem é a seguir? Não procurem mais longe do que Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team). O texano estabeleceu-se firmemente com três pódios nas últimas três rondas.

Gerloff provou que a MotoAmerica é uma fonte de talento que deve ser cultivada e com Cameron Beaubier finalmente a deixar a América para as Moto2, não vai demorar muito até que a bandeira das estrelas seja desfraldada para marcar um vencedor de corrida no palco mundial pela primeira vez desde Nicky Hayden em 2016.

Passou ainda mais tempo para a BMW desde a última vez que ganharam uma corrida, mas eles atiraram para a lua, com Michael van der Mark a juntar-se a Tom Sykes na M1000RR.

O holandês tem-se afirmado firmemente como um piloto de classe mundial e certamente vai agitar as coisas na Shaun Muir Racing, mas com duas equipas satélite adicionadas à grelha, a BMW duplicou as suas fileiras para o próximo ano, com Jonas Folger e Eugene Laverty a formar um potente quarteto de pilotos nas máquinas bávaras.

A sensação de esperança e excitação que se fazia sentir no início de 2020 desapareceu do paddock mas desde a primeira corrida em Jerez, tem havido cada vez mais razões para nos entusiasmarmos com o potencial das SBK, prometendo uma temporada fenomenal do Campeohde 2021.