O diretor desportivo da Ducati Corse, Paolo Ciabatti, diz que a marca está a seguir atentamente o “pequeno clone” de Troy Bayliss e está disposta a ajuda-lo a entrar num Campeonato do Mundo.

Paolo Ciabatti revelou que, caso Oli tivesse sucesso no seu Campeonato local, então uma mudança para as Supersport ou Moto2 não estaria fora de questão.

Em declarações, Ciabatti disse: “Conheço o Oli desde que ele nasceu, porque o Davide Tardozzi, (ex-Líder do Projeto Ducati Superbike, agora manager da MotoGP) e o Ernesto Marinelli e eu temos uma relação com o Troy Bayliss que vai muito além do profissional. Passámos férias juntos e estive na casa dele em Monte Carlo muitas vezes quando ele vivia lá.”

“Lembro-me deste rapazinho com os mesmos olhos azuis que o pai, que mesmo quando tinha apenas dois ou três anos já punha o triciclo a andar de lado. Ao contrário do seu irmão Mitch, Oli já era um pequeno clone do pai.”

O pai, Troy, passou toda a sua carreira nas SBK e MotoGP com a Ducati, menos um ano de MotoGP com a Honda Pons em 2005.

A família Bayliss em Phillip Island

O filho Oli Bayliss, com 17 anos, estava inscrito para fazer uma estreia no Campeonato do Mundo de SSP em Phillip Island este ano, no entanto problemas técnicos mantiveram-no fora da ação no dia da corrida.

“Acho que a ideia é que, quando ele se revelar um vencedor na Austrália, temos de pensar no que podemos fazer por ele no campeonato mundial, seja em Supersport ou no Moto2, e ver se ele tem o talento do pai e fazê-lo começar mais cedo.”- referindo-se claramente ao facto de que Bayliss pai começou muito tarde, aos 26 anos, tendo sido Campeão Britânico de SBK antes de ascender ao Mundial para conquistar títulos pela Ducati em 2001, 2006 e 2008.

Com esta revelação, quanto tempo demorará até que outro Bayliss venha tomar de assalto o palco do mundial?