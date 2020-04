Eugene Laverty fala sobre novos passatempos e o projeto da BMW em entrevista à SBK…

Com as férias de primavera forçadas a dar aos pilotos muito mais tempo longe da pista de corridas, Eugene Laverty (BMW Motorrad Team) discute na entrevista a evolução da BMW S1000RR desde que se juntou à equipa no Mundial de Superbike Motul.

A discutir passatempos que tinha assumido, como aprender guitarara e português, Laverty disse: “Estou a gostar muito de ver vídeos de velhas corridas. Isso é algo que percebi há algumas semanas, pensei em todas as corridas dos últimos anos, sei quem ganhou mas de resto, não estava a prestar atenção. Se recuarmos 25 anos, porém, já nos esquecemos de quem ganhou a corrida, por isso a excitação é como em ver uma atual.”

Laverty também discutiu o potencial da BMW, dizendo: “Quando andei na moto pela primeira vez em Novembro, foi tudo muito claro, ainda estava numa fase muito crua. Porém, vi que o potencial da moto era enorme imediatamente. Surpreendeu-me o quanto era um diamante em bruto em termos dos pequenos detalhes. Depois disso, o progresso feito foi sensacional. Este é um projeto em que quero estar envolvido a longo prazo e podem crer que esta BMW vai ganhar corridas, mais cedo do que mais tarde.”