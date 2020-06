As Superbike não estão só a rodar em Misano. A BMW, para evitar problemas com as viagens, preferiu regressar à pista no Lausitzring, situada também mais perto do departamento de motores em Berlim e não muito longe da sede da competição, em Munique.

Tom Sykes e Eugene Laverty começaram a rodar segunda-feira na pista que acolheu o Campeonato do Mundo até 2017. Os trabalhos continuaram até ontem à tarde e podem mesmo ser prolongados por um dia para hoje.

Isto significa que a BMW produziu uma série substancial de novidades para as suas motos, com o objetivo de se aproximar do topo. Tom Sykes foi imbatível na volta rápida na única ronda disputada até aqui, na Austrália, tomando a Superpole com o novo recorde não oficial de Phillip Island. Nas três corridas, contudo, sofreu dos habituais problemas de desgaste prematuro dos pneus que já tinham afetado na época passada.

“O nosso programa de testes foi realmente muito amplo, os técnicos trouxeram uma enorme quantidade de novidades, que estamos a introduzir pacientemente”, disse Tom Sykes à imprensa. “No último dia, espero poder puxar um pouco mais pela moto, e entender se o rumo que estamos a tomar é o ideal.”

A vantagem de parar quase quatro meses por causa da pandemia permitiu à BMW afinar a pontaria, analisando minuciosamente os problemas que surgiram na Austrália.

“Estou convencido de que em Agosto, em Espanha, quando o Mundial recomeçar, seremos mais fortes do que na Austrália”, diz Tom Sykes.

“Achámos a Austrália muito quente, e isso ajuda porque são as mesmas condições que vamos experimentar quando o campeonato recomeçar. Aqui em Lausitzring estamos fortes, mas sem confronto direto com os eventuais adversários, não podemos ter uma ideia precisa. Estamos a trabalhar para voltar ao topo do pódio, e sempre que volto à pista, a sensação de poder fazê-lo aumenta.”

A BMW não vence desde 2013, quando Chaz Davies venceu no Nurburgring. O jejum está a começar a pesar muito na marca bávara e Sykes pretende inverter esse estado de coisas…