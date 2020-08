Rivalidades de colegas de equipa, lutando enter eles e um número crescente de pilotos a atcara à frente, o guião para 2020 saiu pela janela…

Uma Ronda Espanhola Pirelli de tirar o fôlego trouxe muitas histórias ao Campeonato do Mundo de Superbike de 2020, com artistas em destaque, choques entre colegas e surpresas em cascata no plantel. Agora que a poeira assentou, e Portimão se aproxima, é hora de rever a segunda ronda de ação em 2020.

Redding prova o seu valor

Todos sabiam que Scott Redding (Ducati Aruba) seria um ato de classe em 2020, e que depois de três terceiros lugares na Austrália, ele estaria no ritmo mais cedo ou mais tarde. Uma emocionante Corrida 1 viu-o lutar de volta nos estágios finais, antes de uma Corrida dominante 2 o ver ganhar com facilidade. Agora no topo da árvore do Campeonato por uns saudáveis 24 pontos, o craque britânico de 27 anos impôs a sua autoridade no Campeonato com um aviso ensurdecedor aos seus rivais.

As Kawasaki não são imbatíveis

Apesar de liderar grande parte da Corrida 1 e de ter vencido a Corrida Tissot Superpole, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) sofreu o seu pior resultado desde que se juntou à KRT em 2015. Na verdade, a própria equipa teve um fim de semana contrastante. Rea esteve fora do ritmo na Corrida 2, enquanto o colega de equipa Alex Lowes foi quinto e ficou à sua frente depois de ter andado forte nas 10 voltas a partir da 14ª posição. Derrotados por três Ducati e uma Yamaha na Corrida 2, já faz tempo desde que os homens da Kawasaki foram desafiados a este ponto.

Igualdade de condições, imprevisibilidade aumentada

A temporada do Mundial de Superbike de 2020 tinha todas as credenciais para ser uma das temporadas mais difíceis alguma vez vistas, mas sinceramente alguém estava à espera disto? Em seis corridas, tivemos quatro vencedores, seis pódios e três fabricantes vencedores diferentes, três pilotos independentes diferentes e 16 finalistas do top 10. Sem mencionar o facto de todos os cinco fabricantes terem começado dentro dos cinco primeiros da grelha e todos terem alcançado os seis primeiros lugares. O jogo está ao rubro em 2020 e é verdadeiramente para saborear bem.

Novos nomes que vêm para conquistar

Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) foi uma das estrelas do fim de semana. O jovem italiano liderou o TL2, foi sexto na Corrida 1, e subiu a ordem na Corrida 2 de 12º para 4º, passando tanto Jonathan Rea como Alex Lowes nos estágios finais. No entanto, Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team) também obteve dois top 10 consecutivos e o norte-americano está a encontrar o seu nível no palco mundial. Ambos têm potencial para lutar na frente, especialmente se continuarem a trabalhar assim.

Está a chegar: a Honda mostra o seu potencial

Embora os resultados das corridas não o reflectissem, Álvaro Bautista e Leon Haslam, da Equipa HRC, progrediram em Jerez. Bautista foi um protagonista durante o TL1 e o TL2, mas o calor de sábado funcionou contra ele. Haslam foi um pouco mais subjugado do que na Austrália, mas ainda está por terminar fora dos pontos, o que significa que estão a ser recolhidos importantes dados de cada corrida para a Honda. O ‘Pocket Rocket’ foi rápido durante o teste de Portimão em Janeiro, por isso talvez a terceira ronda possa trazer uma surpresa.

Cuidado com os colegas de equipa…

No meio da imprevisibilidade de uma variedade de pilotos desafiantes está o duelo entre colegas de equipa. Scott Redding venceu duas vezes, mas Chaz Davies (Ducati Aruba) teve um super fim-de-semana, regressando ao pódio na Corrida 2. Para a KRT, foi o mesmo com Alex Lowes que iniciou a Corrida 2 a partir da sétima posição e pressionou para bater o companheiro de equipa Rea, que começou na pole. Tanto Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) como o seu companheiro de equipa Michael van der Mark sofreram problemas técnicos em Jerez, mas ambos subiram ao pódio e lutaram muito nas corridas. No papel, pode haver distinções mais claras mas, na pista, os seis nomes acima mencionados estão quase nivelados com o outro lado da garagem… até agora.