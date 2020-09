O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 regressa ao recinto do MotorLand Aragón para o segundo fim-de-semana das rondas consecutivas. O Prosecco DOC Aragon Round acolheu três corridas emocionantes enquanto a luta pelo Campeonato continua. Preparem-se para a Ronda Pirelli Teruel com dez estatísticas de destaque antes do início do fim-de-semana.

Chaz Davies acumulou 173 partidas com a Ducati. Às 176, igualará o recorde absoluto do fabricante italiano detido por Lucio Pedercini, que o estabeleceu no fim-de-semana de Phillip Island em 2006. Após o primeiro fim-de-semana de Aragón, Honda e Kawasaki estão separadas apenas por um pódio: 337 para a Honda, 336 para a Kawasaki. A Honda ocupa o segundo lugar de sempre, atrás da Ducati (623). Michael van der Mark vai atingir 150 corridas na primeira Corrida no segundo fim-de-semana de Aragón, igualando o campeão do mundo Carlos Checa em 31º lugar na lista de recordes de todos os tempos. Em Portimão, Jonathan Rea estabeleceu uma nova referência ao tornar-se o primeiro piloto com 20 pódios em qualquer pista. O seu concorrente mais próximo é Troy Corser com 16 em Misano. Graças ao duplo fim-de-semana de Aragón, pode conseguir subir ainda mais a sua impressionante pontuação na pista espanhola, já que já subiu ao pódio 15 vezes no MotorLand Aragón, os últimos 14 pódios consecutivos a partir de 2015. Em cinco das últimas seis corridas, Rea registou 5 Grand Slams ganhando da pole, com cinco voltas mais rápidas e liderando do início ao fim. O seu único deslize foi a primeira Corrida de Aragón, quando partiu da pole, mas foi terceiro atrás das Ducati e registou a segunda volta mais rápida. Rea liderou todas as 40 voltas programadas e venceu todas as quatro corridas Superpole deste ano; contando também 2019, a sua série estende-se a 6, já que fez o mesmo também em San Juan e Losail. Até agora, foram disputadas um total de 80 corridas em solo espanhol. Aragón, com 22 até agora, vai tornar-se na pista espanhola com o maior número de corridas das SBK, superando Valência (22). As últimas 16 corridas em MotorLand Aragón foram ganhas por apenas dois fabricantes: Ducati (9 vezes) e Kawasaki (7). A corrida começou em 2014: antes desse ano, não tinham conseguido uma única vitória em Aragón; agora, são os dois fabricantes mais bem-sucedidos da MotorLand Aragón. Jonathan Rea subiu ao pódio em todas as 14 corridas disputadas pela Kawasaki em Aragón. Só Chaz Davies conseguiu vencer a partir dos cinco primeiros em Aragón e conseguiu-o duas vezes: Na Corrida 2 em 2017 a partir do 10º lugar da grelha, e em 2018 na Corrida 2 a partir da 8ª posição.