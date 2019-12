SBK, 2019: As dificuldades de Reiterberger No seu circuito favorito de Assen, Reiterberger alcançou o seu melhor desempenho e derrotou Sykes. desporto MotoSport desporto/sbk-2019-as-dificuldades-de-reiterberger_5e08bfcabcbd0b1bf5b4553a





Até o quarto evento do Campeonato Mundial de Superbike de 2019, Markus Reiterberger esteve ao nível do seu companheiro de equipa Tom Sykes na BMW. O inglês explicou há dias o que deu errado depois.

Após as primeiras doze corridas do Mundial de Superbike de 2019, A primazia no campo da BMW Motorrad foi um duelo entre Tom Sykes e Markus Reiterberger 5:4. Ambos desistiram em duas corridas e o Alemão teve mesmo um resultado à altura de Sykes em Assen.

Na pista holandesa, o seu circuito favorito, Reiterberger alcançou o seu melhor desempenho, pois saiu da primeira fila, terminou em sexto nas duas corridas e derrotou Sykes.

Depois de Assen, o piloto de Trostberg conseguiu apenas um resultado no Top 10, como oitavo na primeira corrida do final da temporada no Qatar. Quando os dois pilotos da BMW cruzaram a linha de chegada, Reiterberger só conseguiu bater Sykes uma vez depois de Assen: na primeira corrida em Portimão, onde o bávaro foi décimo segundo e o ex-campeão mundial 13º.

Para a BMW, isso não foi suficiente para manter Reiterberger na equipa, e em 2020 o Irlandês Eugene Laverty substituirá o Alemão, como já anunciado.

Como tricampeão do IDM e campeão europeu de Superstock, Reiterberger tinha talento suficiente para estar entre os 5 primeiros no Campeonato Mundial de Superbike, como provou em Buriram em 2016. No entanto, nos dois anos na Superbike, ele nunca se conseguiu habituar a sério à versão de SBK da S1000RR.

“Markus é um jovem piloto com muito talento e velocidade“, disse a propósito Tom Sykes, o piloto ativo de maior sucesso no Campeonato Mundial de Superbike, a seguir ao recorde do campeão mundial Jonathan Rea. “O fator decisivo para ele foi que a versão de corrida da S1000RR só ficou terminada muito tarde – isso trouxe certas restrições. Isso não é um problema, mas é bastante normal no desenvolvimento das corridas. No entanto, significa que é preciso competir em pista com outras motos desenvolvidas ao longo dos anos. Com a minha experiência, pude evitar algumas das dificuldades e tirar o máximo proveito do pacote existente. Para Markus, com menos experiência, foi um desafio maior. Teria sido mais fácil para ele no próximo ano, mas essa decisão não estava nas minhas mãos.”

Laverty já foi confirmado como substituto de Reiterberger

É mais difícil para um jovem piloto dizer exatamente o que quer? Terá a equipa escutado menos Reiterberger? “Tanto quanto sei, a equipa sempre o ouviu”, disse Sykes “Porém, posso dar-lhes o nome de alguns dos melhores pilotos do mundo, que andam de moto muito rapidamente, mas não conseguem desenvolvê-las. São duas coisas fundamentalmente diferentes. Alguns pilotos andam de moto e podem tirar o máximo proveito disso imediatamente. Deixem-me explicar assim: nem todos podem transformar um pónei num cavalo de corrida. Para desenvolver uma moto, é preciso ter certas habilidades. Também são necessárias as pessoas certas ao seu redor para transformar os comentários do piloto num pacote melhor.”

A colaboração entre Reiterberger e seu chefe de equipa, o experiente Pete Benson, com anos da Honda Repsol, nem sempre foi tranquila, e ao contrário do que Sykes parecia pensar, as ideias do jovem de 25 anos raramente foram implementadas.

“Ímola foi um fim-de-semana difícil, quando tive uma discussão com o meu chefe de equipa pela primeira vez”, lembrou Reiterberger. “Depois vim para Jerez e houve um comunicado da equipa sobre a nossa direção. Isso foi então, eu recuei e conformei-me. Foi assim que fizemos o resto da temporada. Tentei mais ou menos conduzir dentro das configurações do Tom Sykes. Muitas vezes fizemos grandes mudanças, logo, não havia consistência. Exagerando um pouco, era como se tivesse uma moto diferente em cada sessão.”

Dispensado da equipa, Reiterberg vai mudar para o Campeonato Asiático, onde pilotará para a equipa malaia Onexox BMW TKKR.