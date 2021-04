Na prova disputada no aeroporto de Twente, nos Países Baixos, para onde foi transferida a Maratona de Hamburgo, devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19, a atleta do Sporting, de 35 anos, apenas foi batida pela alemã Katharina Steinrück, com o tempo de 02:25:59, mas alcançou o seu principal objetivo.

Sara Moreira é a terceira atleta portuguesa a atingir a marca de qualificação olímpica para a prova da maratona em Tóquio2020 (02:29.30 horas), depois de Carla Salomé Rocha (02:24.47) e Sara Catarina Ribeiro (02:26.40), ambas alcançadas em 2019, em Londres e Valência (Espanha), respetivamente.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se na capital japonesa entre 23 de julho e 08 de agosto.

