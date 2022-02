Num dia de decisões, o jogador algarvio conseguiu integrar o lote dos 72 melhores jogadores, dos 132 que iniciaram a prova, graças a um agregado de 141 pancadas, três abaixo do Par, resultado que definiu o 'cut'.

Depois do Par (72) na ronda inaugural, Ricardo Santos estava bem encaminhado para assegurar a manutenção em prova, com seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 4, 11, 12, 13 e 14 contra três 'bogeys' (uma acima) no 5, 6 e 7, mas completou o buraco 15, um Par 3 com quatro pancadas, e ficou em situação delicada. Valeu-lhe o 'birdie' no 18 para se qualificar para o fim de semana.

"Não estava tanto vento como ontem [quinta-feira] e hoje joguei melhor. Dei bons 'shots', estive melhor no 'aproach' e criei mais oportunidades para 'birdie'. Patei melhor também", contou o profissional português, em declarações à Lusa, dizendo estar "muito satisfeito" com o seu jogo e por ter passado o 'cut' no seu primeiro torneio do ano no Circuito Europeu.

Ricardo Melo Gouveia, que havia passado o 'cut' em todos os torneios do DP World Tour, esta temporada, melhorou hoje a sua exibição em uma pancada, mas totalizou 147 'shots' (74+73) e ficou, empatado, no 111.º lugar, afastado assim das últimas duas voltas Al Hamra GC.

O escocês David Law, por sua vez, subiu duas posições no 'leaderboard' e assumiu a liderança do Ras al Khaimah Championship, após concluir a segunda ronda com 64 pancadas, oito abaixo do Par, para um total de 130 'shots', 14 abaixo e dois de vantagem sobre o dinamarquês Nicolai Hojgaard.

