O brasileiro Vinicius marcou, aos 36 minutos, o golo dos açorianos, que somaram a terceira vitória consecutiva.

A formação de Ponta Delgada conta agora 27 pontos, mais três do que o Sporting de Braga (2-2 com o Estoril), enquanto o Rio Ave manteve-se com 15, no nono lugar.

