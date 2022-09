"A Santa Clara Açores - Futebol SAD vem por este meio anunciar a chegada do atleta Filip Stevanovic, por cedência do Manchester City, até ao final da presente época desportiva", adianta o emblema açoriano em nota de imprensa.

O Santa Clara considera o jogador de 19 anos como "uma das maiores perspetivas do futebol sérvio", lembrando que o atleta estreou-se no principal escalão do futebol do seu país com 16 anos.

Formado no Partizan de Belgrado, Stevanovic foi adquirido pelo Manchester City em janeiro de 2021.

Em duas épocas ao serviço da equipa sérvia, o jogador realizou 72 jogos e marcou 13 golos.

Na temporada passada, o avançado esteve emprestado ao Heerenveen, dos Países Baixos, tendo participado em 24 jogos e apontado dois golos.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (ex-Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril Praia), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (ex-Grêmio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (ex-Grêmio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (ex-Al-Wahda), de Calila (ex-BSAD), de Babi (ex-Athletico Paranaense), de Bruno Jordão (ex-Wolverhampton), de MT (empréstimo do Vasco da Gama), de Gabriel Batista (ex-Flamengo) e agora de Stevanovic (emprestado pelo Manchester City).

Com quatro jogos decorridos, o Santa Clara, que defronta o Marítimo no domingo, encontra-se no 16.º lugar da I Liga de futebol, com um ponto.

