O lanterna-vermelha Marítimo marcou primeiro, por Xadas, aos 36, mas desperdiçou uma grande penalidade, por Joel Tagueu, aos 42, e ficou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de André Vidigal, aos 53, um minuto depois de Allano ter empatado para os açorianos, na marcação de um penálti.

Matheus Babi, aos 60, assinou o golo da primeira vitória na edição 2022/23 da I Liga do Santa Clara, que segue no 16.º lugar, com quatro pontos, enquanto o Marítimo mantém-se no 18.º e último, sem qualquer ponto, tal como o Paços de Ferreira, que na segunda-feira visita o Boavista.

