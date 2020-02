Santa Clara empresta Patrick Vieira ao Coritiba do Brasil O jogador Patrick Vieira vai alinhar na equipa brasileira do Coritiba até ao final do ano por empréstimo do Santa Clara, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/santa-clara-empresta-patrick-vieira-ao_5e3b07e8e83a5312a73d5a44





"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o Coritiba Foot Ball Club para a cedência, a título temporário, do passe do atleta Patrick de Oliveira Vieira até 31 dezembro de 2020", lê-se na nota de imprensa divulgada pelos açorianos.

O brasileiro de 29 anos, que participou em 15 jogos nesta temporada ao serviço da equipa comandada por João Henriques, chegou aos Açores na época 2018/19.

Patrick chegou a Portugal para alinhar pelo Marítimo, após passagens pelo Américo Mineiro, Ipatinga e ABC, do Brasil.

Na Madeira, permaneceu duas temporadas, 2015/16 e 2016/17, fazendo um total 71 de jogos, saindo depois para o Benfica.

Contudo, nunca chegou a vestir a camisola dos 'encarnados', tendo sido emprestado ao Vitória de Setúbal em 2017/18.

Para substituir o lateral-direito, o Santa Clara já assegurou a transferência de Sagna, proveniente Panetolikos da Grécia, que foi hoje apresentado em conjunto com Diogo Salomão, outro 'reforço de inverno' da equipa.

O Santa Clara, que soma duas vitórias consecutivas para o campeonato (frente a Famalicão e Paços de Ferreira), é o atual 11.º classificado da I Liga, com 23 pontos, e vai defrontar o Belenenses SAD no sábado, às 15:30, no Estádio Nacional, em jogo da 20.ª jornada.

