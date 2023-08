Em resposta a questões da Lusa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) destacou que a revisão da sua política de apoio financeiro se estende a "diferentes instituições e entidades", incluindo os apoios dos Jogos Santa Casa às federações desportivas nacionais, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

"Numa altura de grandes desafios económico-sociais, pretende-se criar um modelo de parceria mais equilibrado e criterioso no apoio financeiro dado pelos Jogos Santa Casa ao desporto nacional, nomeadamente, através das federações nacionais, do COP e do CPP, parceiros inestimáveis no desenvolvimento da missão da SMCL", destacou.

A Santa Casa lembrou que está a atravessar um período de "constrangimentos financeiros", agravados pela diminuição das receitas dos Jogos Sociais e pelo aumento dos pedidos de apoios sociais.

Por isso, "está a proceder a uma reavaliação profunda de toda a sua política de parcerias financeiras e patrocínios a entidades externas, por modo a criar mecanismos mais eficientes e sustentáveis".

Várias fontes oficiais confirmaram na terça-feira à Lusa que a SCML avisou várias federações desportivas da necessidade de rever o plano de patrocínios, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos Paris2024, através de cartas assinadas pela provedora, Ana Jorge, que assumiu funções em 02 de maio último.

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, além do COP e do CPP, estão a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.

