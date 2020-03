Sandro Peixe, CN Motocross: “Sei que consigo fazer melhor” O campeão nacional de MX1 e MX Elite começou a temporada no degrau mais baixo do pódio em ambas as categorias. Sandro Peixe partilhou connosco algumas palavras depois da ronda da Moçarria. desporto MotoSport desporto/sandro-peixe-cn-motocross-sei-que-consigo_5e5fdefa2af29a198baa9ed1





O campeão nacional de MX1 e MX Elite começou a temporada no degrau mais baixo do pódio em ambas as categorias. Sandro Peixe partilhou connosco algumas palavras depois da ronda da Moçarria.

Iniciaste a tarde com um 3.º lugar na manga da classe MX1. Conta-nos como foi essa corrida.

“A manga de MX1 não correu da melhor forma. Estive bem durante a parte inicial da corrida, mas comecei a sentir algumas dificuldades e acabei por baixar o ritmo. Sei que consigo fazer melhor e estou empenhado em melhorar.”

Na manga de MX Elite, rodaste bastante tempo na 2.ª posição. O que aconteceu a meio da corrida?

“A manga de Elite estava a correr bastante bem, estava a sentir-me cómodo e com capacidade de lutar pela vitória. No entanto, quando começámos a ultrapassar pilotos atrasados, quase que caí com outro piloto e desci à terceira posição. Nessa mesma volta acabei por cair devido a um erro meu. Após esse erro, não consegui voltar mais ao ritmo que levava.“

Por aquilo que viste nos teus adversários, em que área vais tentar melhorar já para a prova do Granho?

“Neste momento sinto que tenho capacidade de disputar as corridas e que não estou muito longe. Sei que tenho uma boa base e é uma questão de melhorar alguns aspectos. Infelizmente sinto que na Moçarria não consegui estar ao meu nível e mostrar o trabalho que tenho vindo a fazer. No entanto, vou continuar a trabalhar com o mesmo afinco de sempre para lutar pelas próximas corridas, pois sei que tenho muito mais para dar.”

(Foto: Luís Duarte/FMP)