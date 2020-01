Sandro Marcos: “O Paulo era um guerreiro” Sandro Marcos foi companheiro de equipa de Paulo Gonçalves durante alguns anos na equipa Motogomes nos campeonatos nacionais de MX, SX, Enduro e TT. desporto MotoSport desporto/sandro-marcos-o-paulo-era-um-guerreiro_5e2a1086979f2f128dda4cc2





Sandro Marcos foi companheiro de equipa de Paulo Gonçalves durante alguns anos na equipa Motogomes nos campeonatos nacionais de MX, SX, Enduro e TT.

Marcos deixou-nos este testemunho sobre o “Speedy”:

“Podia escrever um livro com histórias do Paulo. Fomos companheiros de equipa, rivais e sobretudo amigos, mas definitivamente os momentos mais marcantes foram quando ambos estivemos a representar a equipa Motogomes”.

“O Paulo já era um campeão e eu um miúdo com muita vontade de vencer. Treinávamos juntos sob as ordens do Paulo Gomes, para mim uma ilusão estar naquela estrutura, nível de profissionalismo e a oportunidade de poder treinar com o melhor”.

“O “Speedy”, um guerreiro, sempre no limite em cada treino que fazia, se eu corria 40 minutos ele arranjava maneira de correr 50 minutos, treinos de bicicleta a mesma coisa”.

“Se o plano era fazermos duas mangas de 40 minutos de mota, ele fazia duas mangas de 45 e não fazia mais porque o depósito da CR 250 não deixava. Fosse á chuva, ao sol, calor, frio, com ou sem lesões, ele tinha de completar a semana sempre nesse registo”.

“Pensava eu na altura que tinha vontade de vencer até conhecer o Paulo, nunca tinha visto nada assim, realmente inspirador”.

“Ultimamente tive a oportunidade de trabalhar com os melhores atletas de Motocross do mundo e nunca conheci ninguém com a raça do Paulo e é com essa determinação que ele conseguiu alcançar tantos títulos e que vai ser lembrado para sempre”.

“Um Homem, um guerreiro, um grande amigo. Descansa em paz, Speedy”