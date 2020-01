Sam Sunderland vence quarta etapa do Dakar2020 nas motas, Paulo Gonçalves quinto O britânico Sam Sunderland (KTM) venceu hoje a quarta de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita, num dia em que o português Paulo Gonçalves (Hero) terminou no quinto lugar. desporto Lusa desporto/sam-sunderland-vence-quarta-etapa-do_5e15d7eeb467e01be6fe5223





Sunderland, que mora no Dubai, onde treina regularmente na areia do deserto, gastou 4:24.40 horas para cumprir os 453 quilómetros da especial, apenas menos 11 segundos do que o segundo classificado, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda). O argentino Kevin Benavides (Honda) fechou o pódio, a 46.

Por seu lado, Paulo Gonçalves terminou a 2.22 minutos do vencedor, no quinto posto, enquanto António Maio (Yamaha) sofreu uma queda no início da especial, que danificou a sua mota, e está já a perder muito tempo para os adversários.

Na geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), sétimo na etapa, manteve a liderança, tendo 2.30 minutos de vantagem sobre o companheiro de equipa Kevin Benavides e 8.31 face a José Ignacio Cornejo.

Paulo Gonçalves, que na véspera perdera seis horas devido a uma avaria e 48 minutos de penalização, está nos últimos lugares, a 7:32.30 horas.

A quinta etapa da 42.ª edição da prova, uma ligação entre Al-Ula e Ha'il, com 564 quilómetros de extensão, 353 deles ao cronómetro, disputa-se na quinta-feira.

