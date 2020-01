Sam Sunderland, Dakar 2020: “Estou a tentar manter um ritmo constante” Depois de ter conseguido terminar a primeira parte da Super Maratona de hoje na segunda posição, Sam Sunderland aproveitou ainda os percalços de Toby Price para assumir o controlo da classificação geral. desporto MotoSport desporto/sam-sunderland-dakar-2020-estou-a-tentar_5e1384058362ff1c25c8397a





Depois de ter conseguido terminar a primeira parte da Super Maratona de

hoje na segunda posição, Sam Sunderland aproveitou ainda os percalços de Toby

Price para assumir o controlo da classificação geral.

“No geral, foi um bom dia e estou apenas a tentar manter um ritmo constante para continuar a construir ao longo da corrida. Não é nada fácil quando se está no meio do pó porque é preciso prestar muita atenção às pistas à nossa frente, para não perder o caminho e tentar não encontrar nenhuma pedra inesperada. Tem sido muito difícil até agora”, revelou o britânico.

O piloto da Red Bull KTM Factory Racing acrescentou ainda que, sendo esta

uma etapa de Super Maratona, uma das principais preocupações é cuidar da mota o

melhor possível.

“Hoje usei bastante o travão traseiro e só queria mudar as pastilhas para

me sentir seguro para amanhã. Foi um dia muito difícil, muito longo com grandes

variações de terreno e navegação, desde alta velocidade a muito lento e

técnico, dentro e fora dos desfiladeiros com muitas pistas menos visíveis”,

explicou Sunderland.

Foto: Rally Dakar