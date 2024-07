"É com gratidão, humildade, um pouco de tristeza, mas nenhum remorso, que anuncio a minha retirada do motociclismo, após uma carreira com a qual sempre sonhei", afirmou Sam Sunderland, em comunicado divulgado pela equipa que representou nos últimos três anos.

Sam Sunderland impôs-se pela primeira vez na prova rainha de todo o terreno aos comandos de uma KTM, ao serviço da qual terminou no terceiro lugar em duas ocasiões (2019 e 2021), tendo ingressado na GasGas em 2022, logo com novo triunfo no lendário rali.

"Desde os dois títulos mundiais, às duas vitórias no Dakar, tem sido uma viagem incrível", observou o piloto britânico, que também se sagrou campeão do mundo da especialidade, em 2019 e 2022.

