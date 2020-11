Salvador Vargas foi o 4.º classificado na Baja Portalegre 500, fazendo esquecer o azar sofrido na edição de 2019 quando chegou à corrida alentejana na luta pelo título de TT Absoluto com Daniel Jordão.

No final da prova, o piloto da JB Racing estava algo desiludido com o que aconteceu: “estava muito motivado. Com toda esta situação nunca antes vivida, fazer uma prova com tantos quilómetros em linha, seria um privilégio. A Baja Portalegre é das poucas corridas que temos com este formato mais logo e, afinal de contas, é para isso que treino… mas o desafio ficou lá à nossa espera!”

Em termos de resultado, o sentimento de Vargas não foi muito diferente: “quanto à pouca corrida que houve, correu tudo bem, trabalhei e o resultado estava lá… mas soube a pouco, muito pouco!”

Com a última etapa a ser reduzida de 330 km para apenas 80 km, o piloto da Husqvarna ficou “muito triste e desapontado. Sempre fui habituado que o Todo-o-Terreno é lidar com as adversidades. Ia ser uma grande corrida e um excelente desafio, tanto para opilotos como para máquinas, e alem disso, os últimos anos de Portalegre foram sempre secos… Isto tudo para não falar no prejuízo causado…”.

Um sentimento agridoce mas um grande resultado!

—

(Foto: FB CNTT)