O extremo, de 32 anos, sentiu dores numa coxa e teve de abandonar o relvado de maca, aos 17 minutos, sendo substituído pelo japonês Masaki Watai, num duelo vencido pelos 'galos' (1-0) em plena estreia de Ricardo Paiva como treinador principal dos portuenses.

Salvador Agra junta-se a César, Luís Pires, Vincent Sasso, Júlio Dabó e Luís Santos no boletim clínico do Boavista, agudizando as 'baixas' para a receção ao 'vizinho' FC Porto.

De fora do dérbi estarão igualmente Chidozie e Bruno Onyemaechi, que arrancam hoje o estágio de preparação da Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, para a Taça das Nações Africanas (CAN2023), entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro, na Costa do Marfim.

O Boavista, 13.º colocado, com 16 pontos, recebe o FC Porto, terceiro, com 34, a três do líder isolado Sporting, na sexta-feira, às 20:45, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 16.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

