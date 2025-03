Salomé Afonso conquistou a 30.ª medalha nacional em Europeus 'indoor', ao concluir as sete voltas e meia à pista neerlandesa em 04.07,66 minutos, atrás da francesa Agathe Guillemot (04.07,23), que chegou ao título, impondo-se à britânica Revee Walcott-Nolan, terceira (04.08,45).

Na mesma final, Patrícia Silva terminou no sétimo posto, com o tempo de 04.09,97.

Carla Sacramento permanece a recordista nacional da distância, com o tempo de 04.04,11 minutos, alcançados em Liévin, em França, no dia 25 de fevereiro de 2001, e detentora da melhor classificação lusa nesta distância em Europeus 'indoor', com a vitória em Estocolmo1996.

