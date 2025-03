Salomé Afonso avançou para a corrida decisiva, marcada para sexta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa) com o terceiro lugar na segunda série, com o tempo de 04.11,82 minutos, ligeiramente mais rápida do que Patrícia Silva, que tinha terminado na mesma posição a série inicial, em 04.13,93.

Carla Sacramento é a recordista nacional dos 1.500 metros, com o tempo de 04.04,11 minutos, alcançados em Liévin, em França, no dia 25 de fevereiro de 2001, e a detentora da melhor classificação lusa nesta distância em Europeus 'indoor', com a vitória em Estocolmo1996.

