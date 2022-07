Sadio Mané, que no início do mês trocou o Liverpool pelo Bayern Munique, repetiu o triunfo alcançado em 2019, impondo-se ao egípcio ex-colega de equipa Mohamed Salah e ao compatriota guarda-redes do Chelsea Edouard Mendy.

Mané, de 30 anos, marcou a grande penalidade contra o Egito que selou o primeiro título do Senegal na Taça das Nações Africanas (CAN), disputada no início deste ano, e ajudou o seu país a qualificar-se para o Mundial do Qatar.

A nigeriana Asisat Oshoala, de 27 anos, do FC Barcelona, ganhou o prémio de jogadora do ano da Confederação Africana de Futebol pela quinta vez, um recorde, que dedicou à sua seleção.

Aliou Cisse, do Senegal, foi eleito o melhor treinador masculino do ano.

APS // PFO

Lusa/Fim