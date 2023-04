"Sadio Mané, de 31 anos, não estará no plantel para o jogo de sábado em casa diante do Hoffenheim. Isto deve-se à sua conduta imprópria após o jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City. Mané será também multado", refere o clube, numa curta nota divulgada no site oficial.

De acordo com o jornal Bild, o avançado terá agredido com um soco na cara o seu companheiro de equipa Leroy Sané, após a derrota de terça-feira (3-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Inglaterra.

A situação terá acontecido no balneário em Manchester, depois de uma discussão que terá começado ainda no relvado.

O avançado senegalês cumpre a primeira época em Munique, depois de seis temporadas no Liverpool, clube pelo qual venceu a Liga inglesa e a Liga dos Campeões.

