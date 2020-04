SAD do Braga e jogadores acordam cativação de 50 por cento dos salários O Sporting de Braga vai cativar 50 por cento dos salários do plantel de futebol de abril, maio e junho, sendo que pagará esse valor em 05 de setembro se as competições forem retomadas. desporto Lusa desporto/sad-do-braga-e-jogadores-acordam-cativacao-de_5e8cbe20dcab6f199a39d1c1





Segundo fonte próxima do plantel, o salário de março já foi integralmente pago e a SAD liderada por António Salvador e os jogadores chegaram a um acordo de forma a mitigar a crise causada pela pandemia da covid-19, que interrompeu todas as provas desportivas em meados de mês passado.

Assim, se as competições forem retomadas, os atletas receberão 50 por cento do ordenado e, em 05 de setembro, a metade cativada, o que não representará qualquer tipo de perda de rendimento.

Contudo, se a evolução do novo coronavírus não permitir encerrar a temporada 2019/20, os jogadores do Sporting de Braga receberão apenas 25 por cento da parte cativada, perdendo, assim, 25 por cento do rendimento total desses três meses.

Os ordenados mais baixos, nomeadamente o de jogadores que estão a fazer transição de escalões de formação ou da equipa B para equipa principal, não sofrem qualquer alteração.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 75 mil morreram. Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 16.523 óbitos em 132.547 casos confirmados até segunda-feira.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes e 12.442 casos de infeções confirmadas.

GYS // PFO

Lusa/Fim