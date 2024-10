"A Sociedade considera infundada a referida acusação, pelo que tomará oportunamente posição processual, exercendo o seu direito de defesa de acordo com a tramitação legal", lê-se no comunicado da SAD das 'águias'.

De acordo com um despacho do Ministério Público (MP), a que agência Lusa teve acesso na terça-feira, a Benfica SAD e o antigo presidente Luís Filipe Vieira foram acusados de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e fraude fiscal, com a sociedade a recordar hoje que "nenhum outro dos anteriores ou atuais membros do Conselho de Administração da Sociedade, incluindo o seu presidente, foi acusado no âmbito deste processo".

Além da SAD, e de Luís Filipe Vieira, o despacho que iliba o atual presidente 'encarnado', Rui Costa, envolve também o antigo assessor jurídico do clube, Paulo Gonçalves, e a SAD do Vitória de Setúbal.

Em causa está, segundo a acusação, um alegado esquema que teve como mentor Luís Filipe Vieira e que teria como objetivo a subversão da verdade desportiva pelo controlo de outros clubes para facilitarem ao Benfica nos jogos de confronto direto.

A investigação da Polícia Judiciária, realizada entre 2016 e 2019, também se debruçou sobre a atuação da equipa do Vitória em jogos contra o Benfica, tendo concluído que o clube da Luz foi beneficiado pela má atuação em campo, alegadamente propositada, de alguns atletas adversários.

NFO (AO/VR) // VR

Lusa/Fim