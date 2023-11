Sabalenka, líder do ranking, e a cazaque Elena Rybakina retomaram o duelo que havia ficado suspenso na véspera, devido à chuva, e a bielorrussa assegurou a segunda vaga disponível no Grupo Bacalar, ao vencer em três 'sets', por 6-2, 3-6 e 6-3.

Após o triunfo em duas horas e 27 minutos, a campeã do Open da Austrália e finalista vencida das WTA Finals em 2022 vai agora defrontar nas meias-finais Iga Swiatek, segunda WTA e detentora de quatro títulos no Grand Sam, num encontro que poderá decidir o estatuto de número um da hierarquia no final da época.

A jovem polaca, de 22 anos, conquistou a terceira vitória no Grupo Chetumal, diante da tunisina Ons Jabeur, pelos parciais de 6-1 e 6-2, e está nas 'meias', tendo agora pela frente um desafio que, se vencer, mantém em aberto a possibilidade de recuperar a liderança do ranking, caso conquiste o título.

Se Sabalenka levar a melhor na meia-final, termina o ano como número um.

Já Coco Gauff (terceira WTA), de 19 anos, travou uma dura batalha com a checa Marketa Vondrousova (sétima), campeã de Wimbledon, e, depois de recuperar de uma desvantagem de 5-7 e 5-6, conseguiu levar a melhor em três partidas, por 5-7, 7-6 (7-4) e 6-3, ao cabo de duas horas e 28 minutos.

Graças à sua segunda vitória no Grupo Chetumal, a campeã do Open dos Estados Unidos tornou-se a primeira adolescente a alcançar as meias-finais das WTA Finals desde a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em 2009.

A próxima adversária de Coco Gauff será Jessica Pegula, sua parceira de pares e também estreante no lote de finalistas, naquela que será a primeira meia-final das WTA Finals 100% norte-americana desde a reintrodução do sistema de 'round-robin', em 2003.

SRYS // PFO

Lusa/Fim