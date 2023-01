Sabalenka bate Rybakina e conquista o seu primeiro torneio Grand Slam no Open da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, quinta do ranking mundial, conquistou hoje o seu primeiro torneio do Grand Slam, ao bater na final do Open da Austrália a cazaque Elena Rybakina, 25.ª, em três sets.