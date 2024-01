Rybakina, número três do mundo e que no ano passado perdeu a final do 'major' australiano para a bielorrussa Aryan Sabalenka, foi derrotada em três sets pela 57.ª classificada do ranking WTA, em duas horas e 48 minutos.

Blinkova, que nunca tinha passado da segunda ronda na Austrália, impôs-se no primeiro parcial, por 6-4, mas Rybakina ripostou no segundo set, também por 6-4, sendo que no derradeiro a russa venceu no 'tie break', por 7-6, depois de 42 pontos disputados no desempate (22-20), em que evitou seis 'match points' da bielorrussa.

As duas tenistas protagonizaram o mais longo 'tie break' na história dos torneios femininos do Grand Slam, superando o que colocou frente a frente a ucraniana Lesia Tsurenko e a romena Ana Bogdan, no ano passado, na terceira ronda de Wimbledon, com 20-18 no desempate do terceiro parcial favorável à primeira.

Na terceira ronda do Open da Austrália, o primeiro 'major' da temporada, Anna Blinkova vai defrontar a italiana Jasmine Paolini (31.ª WTA), que eliminou a alemã Tatjana Maria (42.ª) em dois sets, por 6-2 e 6-3.

