Ruud, que em 2022 foi finalista vencido no major parisiense, bateu o 27.º da hierarquia mundial por 6-3, 6-4 e 6-0, em duas horas e nove minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

O norueguês, de 24 anos, vai disputar a terceira final de um Grand Slam, depois de também ter estado no jogo decisivo do Open dos Estados Unidos em 2022, mas ainda procura o primeiro título, enfrentando agora o sérvio Novak Djokovic, número três mundial, que na outra meia-final bateu o espanhol Carlos Alcaraz.

