Ruud avança para os 'quartos' do US Open ao derrotar Moutet

O norueguês Casper Ruud, sétimo do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao vencer o francês Corentin Moutet, nos 'oitavos' do quarto e último 'Grand Slam' do ano.