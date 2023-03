As equipas russas têm sido impedidas de participar em competições europeias e da FIFA desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

A seleção russa vai participar no novo torneio regional juntamente com as antigas repúblicas soviéticas Tajiquistão, Uzbequistão, Turquemenistão e Quirguistão. Afeganistão, Irão e outro país, ainda por confirmar, completam o alinhamento para os jogos agendados para Bishkek, Quirguistão, e Tashkent, Uzbequistão.

A Associação de Futebol da Ásia Central foi formada em 2014 como uma das cinco regiões da confederação de futebol asiática e tem a sede no Tajiquistão. De acordo com a Associação de Futebol do Tajiquistão, a Rússia já aceitou o convite para o evento em junho.

A iniciativa pode reacender o debate sobre uma possível entrada russa na Confederação Asiática de Futebol (CAF, na sigla em inglês), com o país a procurar regressar às competições internacionais de futebol.

Em janeiro, o presidente da Federação Russa de Futebol, Alexander Dyukov, retirou a ameaça, feita em dezembro de 2022, de se juntar à CAF, depois de se reunir com responsáveis pelo futebol europeu. Contudo, ainda não foi anunciada qualquer resolução. Dyukov participou no mês passado no congresso da CAF no Bahrein, mantendo conversações com o presidente do organismo.

A seleção nacional masculina da Rússia jogou apenas três amigáveis internacionais em 2022, contra o Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. A seleção tem jogos agendados com Irão e Iraque no final do mês.

