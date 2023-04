"Tu és um homem. Porta-te como tal", apela a locução do filme, que apresenta relatos de homens que se apresentam, respetivamente, como um guarda de segurança, um taxista e um instrutor de ginástica que se imaginam incorporados nas Forças Armadas devidamente uniformizados.

"É neste tipo de defensor com que sonhavas transformar-te?" questiona o anúncio institucional no início do filme, ao mostrar um guarda com um detetor de metais na entrada de um supermercado.

"É nisto que está baseada a tua força?", continua a mesma voz ao exibir um instrutor desportivo num ginásio.

"Este é o caminho que querias ?", pergunta a voz do Ministério da Defesa a um taxista de serviço no interior da viatura de trabalho.

O novo filme de apelo ao recrutamento mostra depois os três jovens fardados e armados a marcharem no nevoeiro: a voz apela aos jovens a incorporarem-se em troca de um vencimento de 204.000 rublos mensais (cerca de 2.500 dólares).

Apesar de as autoridades russas terem negado novas mobilizações, depois da convocação militar de setembro do ano passado - e que recrutou 300 mil reservistas - as campanhas de recrutamento continuam presentes no país.

A "mobilização parcial" do final do ano passada destinada a apoiar a campanha militar russa contra a Ucrânia provocou um fuga em massa, para o estrangeiro, de jovens com idade de incorporação e que pretendiam evitar a participação na guerra contra o território ucraniano.

No final do passado mês de março, o Presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto para que 147 mil russos cumpram o serviço militar obrigatório.

O período de serviço militar (Campanha de Primavera) começou no dia 01 de abril e prolonga-se até ao próximo dia 15 de julho, tratando-se de uma incorporação com mais de 12.500 mancebos do que em igual período do ano passado.

Os novos recrutas têm idades entre os 18 e os 27 anos.

PSP // APN

Lusa/fim