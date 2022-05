O jovem de 19 anos, 40.º classificado da hierarquia ATP, contrariou o favoritismo do número quatro mundial, com um triunfo por 7-5, 3-6, 6-3 e 6-4, em três horas e um minuto, que o apurou pela primeira vez na sua carreira para os quartos de final de um 'major'.

Finalista no ano passado e semifinalista no ano anterior, Tsitsipas foi surpreendentemente afastado por Rune, que deveria ter feito dupla em Roland Garros com o português Francisco Cabral, mas abdicou dos pares para recuperar de uma lesão.

Nos quartos de final do segundo 'Grand Slam' da temporada, o dinamarquês, que não passou da primeira ronda de um 'major' nas duas 'tentativas' anteriores e que está a estrear-se no quadro principal em Paris, irá defrontar o norueguês Casper Ruud, número oito mundial, que hoje derrotou o polaco Hubert Hurkacz (13.º), por 6-2, 6-3, 3-6 e 6-3, em duas horas e 31 minutos.

