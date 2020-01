Rui Vitória regressa ao treino do Al Nassr após acidente de viação O treinador português do Al Nassr, Rui Vitória, vai orientar já hoje o treino da equipa saudita, depois de ter falhado a sessão da véspera devido a um acidente de viação que o obrigou a receber assistência médica. desporto Lusa desporto/rui-vitoria-regressa-ao-treino-do-al-nassr_5e1dc135a9699e1bdffa654a





O técnico, de 49 anos, apanhou uma boleia de um jogador para fazer uma curta distância, mas este acabou por fazer o veículo embater numa pedra nas dunas, com Rui Vitória a bater com a cabeça na parte da frente do automóvel.

Após o despiste, o antigo treinador do Benfica teve de levar pontos na cabeça e ainda ficou com dores na região cervical, que motivaram a sua ausência do treino, relatou à agência Lusa fonte próxima do técnico.

No entanto, o acidente sofrido não exige maiores cuidados médicos e Rui Vitória já estará presente no treino desta terça-feira do Al Nassr.

O campeão saudita, que ocupa atualmente o segundo lugar do campeonato, com 30 pontos, tantos quanto o Al Hilal, líder com um jogo a menos, só volta a jogar para a prova no próximo dia 28, diante do Al-Ettifaq.

