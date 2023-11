No Cairo, um 'póquer' do jogador do Liverpool Mo Salah (17, 22, de penálti, 48 e 70 minutos) e dois golos de Mostafa Mohamed (73) e Trezeguet (89) garantiram o triunfo expressivo para a equipa de Rui Vitória, na ronda inaugural do Grupo A, que lidera isolado, provisoriamente, com três pontos.

À mesma hora, mas com um desfecho diferente, a Nigéria surpreendeu pela negativa, ao ceder os primeiros pontos na abertura da 'poule' C, com Mkwanazi (56) a marcar para o Lesoto e Ajayi (67) a restabelecer a igualdade final, em Uyo.

Com o mesmo resultado terminou o encontro do Grupo B entre o Sudão e o Togo, de Paulo Duarte. Eisa inaugurou o marcador, quando decorria o minuto 17, e Denkey respondeu, aos 43 minutos, para a equipa treinada pelo português.

