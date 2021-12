Aos 44 anos, Rui Pedro Silva vai assumir, pela primeira vez, o cargo de treinador principal, depois de ter sido adjunto durante várias épocas de Nuno Espírito Santo, com passagens por Wolverhampton, FC Porto, Valência e Rio Ave. Antes, trabalhou com Jesualdo Ferreira no Panathinaikos, no Málaga e como olheiro no FC Porto.

Na equipa técnica estarão ainda Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva. Este domingo já orientaram o treino da formação famalicense.

Natural do Porto, Rui Pedro Silva tem pela frente a missão de tirar o Famalicão dos últimos lugares da I Liga. A formação de Vila Nova de Famalicão ocupa o 16.º lugar, com 11 pontos, mas com mais dois jogos do que Moreirense e Belenenses, penúltimo e último, respetivamente.

JYA // NFO

Lusa/fim