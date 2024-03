Um ano após a sua última aparição por Portugal, em 26 de março de 2023, no Luxemburgo, Rui Patrício vai voltar a defender a redes lusas e reforçar o estatuto de guarda-redes português mais internacional de sempre, ao somar o 108.º jogo.

Pepe, que só fez uma partida na fase de qualificação para o Euro2024, em 20 em junho de 2023, na Islândia, vai ser titular e usar a braçadeira de capitão no centro da defesa, setor que terá ainda Nuno Mendes, também ausente dos jogos da seleção nacional desde o embate de 26 de março do ano passado.

Pepe, que já tinha o estatuto de jogador mais velho de sempre a representar Portugal, vai, assim, tornar-se o primeiro futebolista da história a vestir a camisola lusa com 41 anos, além de reforçar o estatuto de central com mais jogos (135.º).

No meio campo, Matheus Nunes, que não veste a camisola das 'quinas' desde a fase final do Mundial2022, em dezembro, vai ter oportunidade para convencer Roberto Martínez a incluir o seu nome na lista final para o Euro2024, que será divulgada em 20 de maio.

À frente do guardião Rui Patrício, que rende o lesionado Diogo Costa, Portugal vai ter uma defesa composta por Nuno Semedo, na direita, Nuno Mendes, na esquerda, e Pepe e Rúben Dias no centro.

Mais frente, vão estar João Palhinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes e Bernardo Silva, no apoio aos avançados Gonçalo Ramos e Rafael Leão.

Do lado da Suécia, destaque para a titularidade de Viktor Gyökeres, avançado do Sporting e melhor marcado do campeonato português, e de Victor Lindelöf, antigo central do Benfica, que vai ser capitão dos escandinavos.

O encontro, que serve de preparação para o Euro2024, está agendado para as 19:45, no Estádio D. Afonso Henriques, e terá arbitragem do espanhol Ricardo de Burgos.

