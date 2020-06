Há bom tempo uma presença regular nas nossas SBK, a equipa é gerida por Joana Ferraria e foi ela que nos atualizou nos planos da equipa:

“Em termos da pandemia, nós nem fomos muito afetados, porque trabalhamos para empresas grandes, até estamos cheios de trabalho… mas em termos da equipa, foi dramático.

Rui Marto e Joana Ferraria, à esquerda

Como sabes, há uma nova BMW S1000RR e acontece que nada do que temos serve, encomendámos as peças de Itália para a nova moto e, como é uma das zonas mais afetadas, ficou tudo retido. Suspensões da Bitubo, poisa-pés de outra empresa nossa parceira… Um investimento brutal que agora não vamos poder rentabilizar…

Apesar da moto já termos e a oficina ter feito o melhor que podia, não podem preparar a moto sem peças e não há um parafuso igual… jantes, suspensões, tudo é diferente… e por outro lado, ir correr assim, sem conhecer a moto e sem treinar, era só um desperdício de energias…

Há pessoas no nacional que não têm esses problemas porque vão correr com a mesma moto do ano passado, mas no nosso caso foi impeditivo… Não vamos estar este fim-de-semana no Estoril, nem na corrida seguinte em Portimão, isso é um dado adquirido… depois provavelmente faremos algumas corridas, mas sem pensar nos pontos, à laia de pré-época para 2021, um luxo que nunca tivemos antes.