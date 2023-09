"Vai ser um jogo que queremos vencer. É verdade que [contra Andorra] tivemos uma ou outra ocasião para fazer golo e não o conseguimos fazer, mas a essência é para manter. A segurança com bola, que tivemos, é para manter. Podemos ter mais alguma acutilância e ser mais agressivos com bola, é o que vamos tentar fazer", afirmou o selecionador à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Bielorrússia é a próxima adversária de Portugal na qualificação para o Europeu de futebol de 2025, num jogo marcado para a Arménia, no estádio Armavir, na terça-feira, depois de a seleção lusa ter batido Andorra, por 3-0, na sua primeira partida do Grupo G, disputada na sexta-feira.

"Recuperar fisicamente era importante. De resto, estamos confiantes e desejosos de mostrar o nosso valor. Vamos tentar impôr o nosso estilo e fazer um bom jogo. Espero um maior domínio e uma defesa mais baixa da parte deles. Mas a Bielorrússia tem capacidade para sair para ataque rápido ou contra-ataque. Tem também jogadores bastante altos e, se estiver vento como estava hoje no treino, isso pode complicar o que nós gostamos de fazer", lançou Rui Jorge.

De resto, o técnico admitiu que, apesar das muitas 'caras' novas que integram os sub-21, o 'onze' usado frente a Andorra, em que prevaleceu a presença dos jogadores mais experientes neste escalão, "não vai mudar muito".

Também Samuel Soares fez a antevisão da partida, assegurando que a equipa está "bem e recuperada fisicamente" e desejosa pelo jogo de terça-feira.

"A equipa é nova, mas o 'mister' é o mesmo. As ideias de jogo do 'mister' são claras e no último jogo deu para ver. O que não fizemos de bem, já fizemos a reunião para melhorar no próximo jogo", revelou o guarda-redes do Benfica.

Quanto ao grupo de trabalho, 'Samu' destacou a "qualidade de jogo" e o entrosamento, apesar da integração de vários novos jogadores.

"Fora de campo, também já estamos todos entrosados. Já falamos como se estivéssemos juntos há dois ou três anos", realçou, admitindo que espera ter "mais trabalho" frente à Bielorrússia do que no duelo com Andorra.

"Espero e acho que os meus colegas vão estar à altura para que eu faça o menos possível defensivamente. Sinto-me bem. É sempre bom ser convocado para a seleção, é fruto do trabalho no clube. É continuar, focado no jogo de amanhã e acabar bem o estágio", finalizou.

Com o triunfo na sexta-feira frente a Andorra, em Paços de Ferreira, Portugal, que apenas disputou uma partida, está no segundo lugar do Grupo G com três pontos, os mesmos que somam Bielorrússia e Andorra (ambas em quatro jogos), e com menos um ponto do que o líder Ilhas Faroé (dois jogos), enquanto a Grécia tem um ponto em um jogo e a Croácia ainda não jogou qualquer partida.

