"Qualidade. É a palavra mais feliz, contra uma equipa de nível diferente [do Liechtenstein, que Portugal goleou por 11-0]. Se tivermos simplicidade faremos um bom jogo", referiu Rui Jorge, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na véspera do desafio.

Rui Jorge caracterizou o adversário nórdico, que "defende bem melhor" do que o Liechtenstein, e que vai exigir mais à equipa lusa, nomeadamente, nos lances de bola parada.

"É uma equipa que defende bem melhor e sai com grande qualidade. Teremos sempre o problema das bolas paradas, que poderá ser o nosso handicap. Coletivamente, funcionam bem, em termos defensivos são bastantes corretos, e com transições rápidas. Temos que estar atentos, porque isso pode causar um grande desgaste à nossa equipa", analisou.

Ainda no dia de hoje, a partir das 16:30 (hora de Lisboa), a equipa portuguesa irá realizar o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio Víkingsvöllur.

Portugal, vice-campeão europeu de sub-21 e terceiro classificado do Grupo D, com seis pontos em dois jogos, defronta a Islândia, quarta colocada, após dois encontros, com quatro pontos, na terça-feira, às 16:00, no Vikingsvöllur, em Reiquiavique.

