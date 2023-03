"Fico extremamente satisfeito por ver mais dois jogadores terem a oportunidade na nossa principal seleção. Temos também as limitações com Tiago Djaló [do Lille] e João Mário [FC Porto] e, por isso, vamos alterar para uma linha defensiva que não tem tido grande utilização. Vamos aproveitar para tentar trabalhar dentro do possível essa situação", começou por dizer Rui Jorge, em conferência de imprensa.

Após divulgar os 23 convocados lusos, com destaque para o regresso de Pedro Neto, que já é internacional AA, e as estreias de Tomás Araújo e Daniel Silva, com vista aos particulares com a Roménia e Noruega, o técnico falou do trabalho importante que tem em 'mãos', de forma a ajudar da melhor maneira possível a equipa principal das 'quinas'.

"Situação sempre triste quando vemos um selecionador superior sair, porque tudo fazemos para que eles consigam ter o melhor da nossa parte. É o que espero do mister Roberto [Martínez] e vamos fazer tudo o que for possível. Seremos sempre alguém para o ajudar no que necessitar. Vamos todos remar para esse lado, será sempre muito importante", expressou.

Quanto aos dois desafios particulares de preparação para a fase final do Euro2023, vão ser bastantes distintos, segundo Rui Jorge, que deseja ver os seus jogadores demonstrarem qualidade.

"Duas seleções diferentes. A Noruega com estilo de jogo bastante atrativo, gosto muito dos jogadores deles. A Roménia mais defensiva e compacta, mas vão ser dois jogos muito interessantes, porque são seleções com qualidade óbvia. São mais dois espaços para demonstrar a qualidade do nosso jogador", perspetivou.

Portugal concentra-se na segunda-feira, na Póvoa do Varzim, onde vai defrontar os noruegueses em 28 de março. Quatro dias depois, joga com a Roménia, em Bucareste.

A fase final do Euro2023 realiza-se entre 21 de junho e 08 de julho, na Geórgia e na Roménia.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Gonçalo Tabuaço (B SAD) e Samuel Soares (Benfica).

- Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), André Amaro (Vitória de Guimarães), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha, Fra), Pedro Malheiro (Boavista), Tomás Esteves (Pisa 1909, Ita) e Tomás Araújo (Gil Vicente).

- Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol), Daniel Silva (Vitória de Guimarães), David Costa (Lens, Fra), André Almeida (Valência, Esp), Fábio Vieira (Arsenal, Ing), Paulo Bernardo (Paços de Ferreira), Samuel Costa (Almeria, Esp) e Tiago Dantas (PAOK, Gre).

- Avançados: Fábio Silva (PSV Eindhoven, Hol), Francisco Conceição (Ajax, Hol), Henrique Araújo (Watford, Ing), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Vítor Oliveira (Marselha, Fra).

