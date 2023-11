"À partida, iniciaremos [o jogo] em '4-3-3', a não ser que aconteça alguma coisa que não estejamos à espera. Mas, acima de tudo, é a forma como normalmente jogamos e queremos continuar a jogar. A velocidade que imprimimos ao jogo, a qualidade que os nossos jogadores devem demonstrar, e que costumam demonstrar, é isso que esperamos para amanhã [segunda-feira]", disse o técnico, em declarações ao Canal 11.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).

O jogo acontece após uma "boa" semana de trabalho, "a exemplo daquilo que tem sido norma", garantiu Rui Jorge, com um estágio de seis dias em Lagos, no Algarve, em que houve "mais tempo" para preparar os atletas.

Questionado sobre os 13 anos no cargo, efeméride que se assinala hoje, Rui Jorge sublinhou que se trata de "uma data completamente anormal naquilo que é o futebol, mesmo a nível de seleções".

"Não consigo colocar um melhor momento, e um pior momento. Vivi momentos muito bons, também momentos de grande dor, grande sofrimento. Mas foram muito mais aqueles de que gostei e desfrutei de estar aqui", frisou.

O selecionador assegurou que continuará a trabalhar em prol dos jogadores: "É um espaço onde gosto de estar, já o disse mil vezes, onde continuo a fazer tudo para que as pessoas também gostem de aqui me ver. E tudo em prol dos jogadores que vão passando por este espaço, para que mais tarde me sinta satisfeito também a vê-los noutros patamares".

O defesa Renato Veiga, do Basileia (Suíça), também lançou a partida de segunda-feira em declarações ao Canal 11, sublinhando o entusiasmo do grupo por ter pela frente "mais um jogo e uma oportunidade de representar" o país.

"Tivemos um bom jogo, um jogo muito competitivo em Guimarães, no mês passado [frente à Grécia]. Sabemos que é um adversário forte, mas creio que estamos preparados para o jogo", afirmou.

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para segunda-feira, às 16:00 locais (14:00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Grécia (cinco jogos), com oito, Croácia (três) e Ilhas Faroé (cinco), com sete, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.

