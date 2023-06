Rui Jorge espera misto das exibições anteriores

O encontro de Portugal diante da Bélgica, na terça-feira, da derradeira jornada do Europeu de futebol de sub-21, "ficará no meio" da tendência das partidas com Geórgia (0-2) e Países Baixos (1-1), anteviu hoje o selecionador Rui Jorge.