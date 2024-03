"[A Croácia] é uma boa equipa, e contra boas equipas esperamos fazer bons jogos, acima de tudo competir a um bom nível. É uma seleção dentro daquelas que se encontram em fases finais. Nós temos de provar que merecemos estar nas fases finais, e este será um bom jogo para isso", disse Rui Jorge.

O treinador falava em conferência de imprensa, em Lagos, onde o grupo prepara o encontro frente aos croatas, marcado para terça-feira, no Estádio de São Luís, em Faro, às 17:30, para o Grupo G da fase de qualificação para o Euro2025.

Portugal lidera o agrupamento, com 15 pontos em seis jogos, seguido de Croácia, com 13 (menos um jogo), Grécia, com 11 (mais um jogo), Ilhas Faroé, com sete, Bielorrússia, com seis (mais três jogos), e Andorra, com três (mais um jogo).

Rui Jorge antecipou um jogo equilibrado, entre "duas equipas com excelentes executantes, com jogadores de grande qualidade técnica", afirmando que os croatas, "ofensivamente, serão ainda mais fortes do que defensivamente".

A importância de estar na primeira posição do grupo foi desvalorizada pelo selecionador português, por neste momento ter que ver com os jogos disputados.

"Sei que nós, nesta altura, perdemos três pontos e a Croácia só perdeu dois. Vamos ter de jogar bem e ser uma equipa sólida para poder vencer um adversário forte. É sempre importante vencer, estaremos mais próximos do nosso objetivo final -- passar à fase seguinte --, mas para isso, independentemente da posição que estamos a ocupar, o que temos de fazer amanhã [terça-feira] é importante", reforçou.

O guarda-redes Samuel Soares regressou no domingo ao estágio da seleção portuguesa de sub-21, depois de ter trabalhado desde quarta-feira com a seleção principal, e Rui Jorge revelou que o jogador do Benfica será titular frente aos croatas.

"O Samuel foi à seleção principal, que é o desejo de todos os jogadores que aqui estão: é atingir ou poder partilhar balneário com aqueles jogadores, com aquele treinador. E o Samuel foi e vem com certeza muito motivado. Irá jogar amanhã e esperamos dele o que sempre nos deu", concluiu.

Paulo Bernardo, médio emprestado pelo Benfica ao Celtic, da Escócia, também abordou a partida com a Croácia em conferência de imprensa, sublinhando que os sub-21 lusos estão a "crescer enquanto equipa" desde o seu primeiro jogo nesta fase de apuramento.

"Sabemos que ainda podemos jogar um bocadinho melhor e estar num melhor nível, sabemos que temos capacidade para isso, e agora vamos ter um bom teste frente à Croácia, que, na minha opinião, acho que é, a par de nós, a melhor equipa do grupo. Portanto, temos de melhorar e mostrar isso já no próximo jogo", declarou o elemento com mais internacionalizações sub-21 em estágio (22).

