Rui Gonçalves falou com o Offroad Moto sobre a semana de treinos que realizou recentemente com a sua Sherco oficial.

Rui, como correu esta semana de treinos em Portugal?

“Foi uma semana intensa no complexo X Race. Fiz bastantes kms com o objectivo de me habituar cada vez mais e melhor à moto de Rally e aproveitei também para fazer alguns testes e roadbooks.”

Que áreas da tua preparação conseguiste trabalhar nestes dias?

“Foi muito benéfico treinar em terreno duro e seco com zonas de areia e algumas pistas rápidas no complexo X Race.

Tivemos também dias dedicados à navegação no Wim Motors Academy para fazer roadbooks, treinar e descobrir mais um pouco do nosso Portugal onde acabei por passar em sítios fantásticos!”

Que balanço fazes desta semana?

“Considero que foi uma semana muito positiva e produtiva e a estadia no X Race foi top!”

(Foto: Facebook Rui Gonçalves)