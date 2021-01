Rui Gonçalves, Dakar, Final: “Muito contente por ter terminado”

Rui Gonçalves conseguiu chegar à meta no seu primeiro Dakar. Naturalmente satisfeito, o piloto da Sherco concluiu a prova no Top 20 e no pódio dos "rookies".