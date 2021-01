Rui Gonçalves, Dakar, Etapa 9: “Fui até ao fim pensando no Paulinho”

Na sua estreia no Dakar, Rui Gonçalves teve hoje um dia difícil depois de ter sofrido uma violenta queda na etapa de segunda-feira.