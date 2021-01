Rui Gonçalves, Dakar, Etapa 11: “Evoluí ao longo da etapa”

No penúltimo dia do Dakar, Rui Gonçalves conseguiu o seu segundo melhor resultado em etapas nesta sua estreia na mais mítica prova do todo-o-terreno mundial. “Foi a etapa mais longa deste Dakar. Comecei o dia tranquilo, ao meu ritmo e tentando não cometer grandes erros de navegação, coisa que hoje era difícil. Fui conseguindo evoluir […] The post Rui Gonçalves, Dakar, Etapa 11: “Evoluí ao longo da etapa” first appeared on Offroadmoto.